Akaassa tapahtui torstaina 9. huhtikuuta henkilöauton ulosajo, jossa kuoli yksi henkilö.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan onnettomuus sattui Sotkiantiellä, kun auto oli lähtenyt ohittamaan edellä ajaneita ajoneuvoja.
– Ajoneuvon kuljettajana toiminut nuori aikuinen menehtyi, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan neljä ajoneuvoa ajoi letkassa Sotkiantietä kohti Kylmäkoskea, kun autojonossa kolmantena ollut ajoneuvo lähti ohittamaan edellään ajaneita ajoneuvoja suoralla tieosuudella.
Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että ohittanut ajoneuvo jatkoi kovalla nopeudella mäen päälle. Mäen jälkeen tie kaartuu oikealle ja ajoneuvon kuljettaja menetti kaarteessa ajoneuvon hallinnan.
Ajoneuvo ajautui ulos tieltä ja osui kylki edellä kahteen puuhun.
Ajoneuvon vuonna 2008 syntynyt kuljettaja menehtyi tapahtumapaikalle.