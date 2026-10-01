Vaarallinen aine päätyi nopeasti päihdekäyttöön.
Ylöjärven Kurussa murtauduttiin syyskuun alussa eläinlääkäriasemalle vieden sieltä eläinten lopettamiseen käytettävää, pentobarbitaalia sisältävää Euthasol-valmistetta. Poliisi varoitti aineen olevan jo pieninäkin määrinä hengenvaarallista.
Tampereen A-klinikan lääkäri Juuso Niemenpää kertoo, että aine päätyi nopeasti päihdekäyttöön.
– Hoidossa olevat asiakkaamme ovat kertoneet avoimesti käyttäneensä kyseistä ainetta. Henkilöitä on enemmänkin yksi, Niemenpää sanoo MTV Uutisille.
Pentobarbitaali on barbituraatti, jolla on keskushermostoa lamaannuttava vaikutus.
– Puhutaan lähtökohtaisesti hyvin ongelmallisista aineista.
Niemenpään mukaan barbituraatit vaikuttavat samalla tavalla kuin bentsodiatsepiinit. Niitä käytettiin muun muassa ahdistuksen ja epilepsian hoidossa.
– Päihdekäytössä haetaan rauhoittavaa vaikutusta.
"Kokeneellekin käyttäjälle poikkeuksellisia vaikutuksia"
A-klinikan työntekijät näkevät päihteiden aiheuttamia vakavia läheltä piti -tilanteita, yliannostuksia sekä tapaturmia.
Niemenpään mukaan ongelmalliseksi tilanteen on tehnyt se, että käyttäjät ovat luulleet hankkineensa bentsodiatsepiinia.
– Yksistään tästä aineesta johtuvia vakavia tilanteita ei ole tullut tietoomme, mutta aineella on ollut kokeneellekin käyttäjälle poikkeuksellisia vaikutuksia.
Lääkärilehden mukaan pentobarbitaalia ei Suomen terveydenhuollossa enää käytetä. Ainetta käytetään sen sijaan eläinten lopetustarkoituksessa.