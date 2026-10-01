Jesse Puljujärvi on saanut väliaikaista pelikieltoa.
Genève-Servetten Jesse Puljujärvi on määrätty väliaikaiseen yhden ottelun pelikieltoon.
Suomalaistähti taklasi keskiviikkona Sveitsin jääkiekkoliigan ottelun avauserässä Lausannen ruotsalaispuolustaja Erik Brännströmiä kyynärpäällä päähän.
"Pulju" sai videotarkistuksen jälkeen ulosajon.
Sveitsin liiga on käynnistänyt tilanteesta kurinpitomenettelyn. Sveitsiläislehti Blick kirjoittaa, että nähtäväksi jää, tulee Puljujärvelle vielä lisäseuraamuksia, eli venyykö pelikielto mahdollisesti entisestään.
"Olisi voinut käydä pahemminkin"
Brännström pystyi jatkamaan ottelua. Hän iski voittomaalikilpailussa ottelun 6–5 vieneen Lausannen ratkaisevan yrityksen sisään.
Ruotsalaispelaaja raportoi Blickille selvinneensä tilanteesta säikähdyksellä. Brännström sanoi nähneensä toisen pelaajan takaa tulleen Puljujärven vasta viime hetkellä. Hän lisäsi, että hänen itsensäkin täytyy toimia vastaavanlaisissa tilanteissa viisaammin.
– Olisi voinut käydä pahemminkin, Brännström totesi.