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Tutkija arvioi STT:n romahduksen syitä | MTV Uutiset

Näin STT voitaisiin pelastaa – kohtalonhetkestä tiukka arvio: "Kun on liian iso omistaja" 14:09 Tutkija STT:n romahduksesta: Sanomasta tuli jättiläisomistaja ja riski laukesi Julkaistu 30.09.2026 18:58 Piia Turunen Tutkijan mielestä STT:n romahtamisen taustalla on muun muassa omistuksen liika keskittyminen. STT ilmoitti tänään valtavista muutosneuvotteluista, joiden myötä yhtiön toiminta nykymuodossaan saattaa päättyä ensi maaliskuussa. STT:n pääomistajan eli Sanoma-konsernin omat lehdet lakkasivat käyttämästä STT:n uutisia vuodenvaihteessa. – Sen jälkeen STT menetti arviolta jopa kolmanneksen uutistoiminnan liikevaihdostaan. Se oli varmaan liikaa, viestintätieteiden dosentti, tutkija Heikki Hellman Tampereen yliopistosta arvioi MTV Uutiset Liven lähetyksessä tänään. Lue lisää: STT:n synkin päivä – pääluottamusmies: "140 vuotta suomalaista historiaa katoamassa" Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori huomauttaa, että taustalla on kuitenkin paljon pidempi kehityskulku. – Asiakkaita on ollut STT:llä parhaimmillaan noin sata. Se on pudonnut siitä noin puoleen, ja nyt se on jotakin 20–30:n [asiakkaan] välillä. En pistäisi tätä vain Sanoman piikkiin, mutta on tietenkin surkeaa, ettei omistajatahoilla ole halua kehittää STT:n toimintaa, Varmavuori sanoo.

STT on aina ollut asiakkaidensa eli uutismedioiden omistama. Hellmanin mielestä ratkaiseva muutos tapahtui vuonna 2018, kun Alma Media ja Turun Sanomat halusivat luopua STT:n omistuksesta ja Sanoma-konserni osti niiden osakkeet.

– Silloin Sanomasta tuli jättiläisomistaja, joka omistaa nyt kolme neljäsosaa STT:stä. Kun on liian iso omistaja, niin siinä piilee riskinsä, ja tässä se riski nyt laukesi, Hellman sanoo.

– Se yksi omistaja ei halua enää käyttää STT:tä ja kokee sen tarpeettomaksi oman toimintansa kannalta, Hellman lisää.

"Hallitus nostaa kädet pystyyn"

Valtiot, joissa ei ole omaa kansallista uutistoimistoa, ovat harvassa. Suurimmassa osassa maita valtio omistaa tai ainakin tukee kansallisia uutistoimistoja.

Suomessa hallitus on pääministeri Petteri Orpon mukaan pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myönnetyllä reilun miljoonan euron valtiontuella, jota ei ole vielä hyödynnetty ja käytetty. Orpon mukaan keinovalikoimassa ei ole mahdollisuutta, että valtio rakentaisi uuden toimijan STT:n tilalle.

Journalistiliiton Varmavuoren mukaan Suomeen pitäisi saada pikavauhtia pohjoismaistyyppinen mediatukimalli tai suora mediatuki.

– Suomen hallitus nostaa kädet pystyyn, kun Suomen Tietotoimisto kaatuu. Toki Petteri Orpo ilmaisi, että hän on huolestunut tästä tilanteesta, mutta nyt tarvittaisiin toimia, Varmavuori sanoo.

Varmavuorella on selityskin siihen, miksi Suomen hallitus on haluton osallistumaan enemmän STT:n tukemiseen.

– Me ei olla oltu riittävän pahassa pulassa vielä tässä maassa, Varmavuori arvioi.

Varmavuoren mielestä Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa asia on ymmärretty "vähän vähemmällä".

– Nykyisessä informaatioympäristössä informaatiovaikuttaminen on aivan arkipäivää. Meillä lähestyy eduskuntavaalit, joissa hyvin varmasti tullaan näkemään ulkovaltojen vaalivaikuttamista ja häirintää. Kaikki tämä puhuu sitä vastaan, että ajatellaan, että "eipä tässä mitään, ei se haittaa, että meidän kansallinen uutistoimisto kaatuu".

Juttu jatkuu videon jälkeen.

2:51 Orpo kommentoi STT:n mahdollista alasajoa

Ratkaisuehdotus

Hellmanin mukaan pelkästään STT:n uutistoiminnan ylläpitäminen vaatisi vähintään viiden–kuuden miljoonan euron satsauksen.

– Sen tyyppisiä panostuksia valtiovallalta tuskin on ihan helposti odotettavissa.

Sen sijaan Hellmanilla on toisenlainen ehdotus: uutistoimiston perustaminen kokonaan uudelleen.

– Ehkä vanhalla nimellä, mutta ei enää osakeyhtiönä, jossa on riskinä liian suuri omistaja ja omistuksen riskien laukeaminen. Se voisi olla tyyppiä julkisoikeudellinen yhteisö tai osuustoiminnallinen yhteisö. Sellaisiakin esimerkkejä Euroopan uutistoimistokentällä on.

Tällainen STT:tä omistukseltaan "tasa-arvoisempi" yhteisö rahoitettaisiin uutismedian maksamilla jäsenmaksuilla.

– Varmaan siihen tarvittaisiin jotain mediatukeakin, mutta ei sitä kuutta miljoonaa, jonka koko uutistoiminnan pyörittäminen edellyttää, Hellman toteaa.

Mitä seurauksia STT:n uutistoiminnan mahdollisella päättymisellä on suomalaiselle mediakentälle ja yleisölle? Katso koko lähetys jutun alusta tai MTV Katsomosta.