Suomalaisampuja Eetu Kallioinen on voittanut skeetin Euroopan mestaruuden Ateenassa Kreikassa.

Kallioinen voitti skeetin EM-finaalin jännitysmäisesti uusinnan jälkeen Ukrainan Mikola Milcheviä vastaan. Kaksikko päätyi ensin tasatulokseen 31/36, minkä jälkeen Kallioinen vei uusinnan 4–3.

Päänahka oli nimekäs: Milchev, 58, voitti olympiakultaa Sydneyssä vuonna 2000.

Kallioiselle aikuisten henkilökohtainen arvokisamitali on uran kolmas. Vuonna 2021 hän oli EM-pronssilla ja vuonna 2023 MM-hopealla. Tokion kesäolympialaisissa hän oli neljäs.

Suomi sai joukkuekilpailussa EM-hopeaa. Kallioisen lisäksi Suomen joukkueessa ampuivat Tommi Takanen ja Timi Vallioniemi.