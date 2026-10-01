Vuonna 2026 tieliikenneonnettomuuksissa on kuollut yhteensä 118 ihmistä.
Onnettomuustietoinstituutti julkaisi vuoden 2026 ennakkotiedot kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista, joita on tapahtunut elokuuhun mennessä yhteensä 109.
Onnettomuuksissa on kuollut yhteensä 118 henkilöä.
Kokonaisluku pitää sisällään kaikki onnettomuudet.
Kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia tutkintalautakunnalle tuli 88.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurin muutos tapahtui 45–64-vuotiaiden onnettomuusmäärässä vuoden takaiseen nähden.
Ikäryhmän aiheuttamien onnettomuuksien määrä väheni seitsemällä. Määrä palasi vuoden 2022 tasolle.
Alle 25-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat tammi–elokuussa 17 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta.
21–24-vuotiaiden osalta määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta alle 21-vuotiaiden aiheuttamien onnettomuuksien määrä väheni hieman.
Vuoden 2025 tammi–elokuussa alle 21-vuotiaat aiheuttivat 12 onnettomuutta ja tänä vuonna yhdeksän.
25–44-vuotiaiden onnettomuusmäärä kasvoi viidellä onnettomuudella.
Nuorimmassa alle 21-vuotiaiden ikäryhmässä kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet olivat valtaosin suistumisonnettomuuksia.
21–24- ja 45–64-vuotiailla yleisin onnettomuustyyppi oli kohtaamisonnettomuudet.
Mukana harvinaisempia tapahtumia
Tilastojen valossa eniten onnettomuuksia aiheuttaa henkilöautojen kuljettajat.
Toiseksi eniten onnettomuuksia aiheuttavat moottoripyöräilijät.
Raskaan ajoneuvon kuljettajat, mopoilijat ja muut-ryhmään kuuluvien kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet pysyivät vähäisinä.