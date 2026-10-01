Helsingin kaupunki on suunnittelemassa Töölönlahden puistoon skeittipoolia, jossa yhdistyvät skeittauksen historia sekä suomalaisen kulttuuriperintö.

Tuleva Helsingin Töölönlahteen suunniteltu pooli, joka kantaa hankenimeä The Pool, on skeittaukseen soveltuvaksi muokattu kopio Alvar Aallon Porin Noormarkussa sijaitsevaan Villa Maireaan suunnittelemasta uima-altaasta, kerrotaan hankkeen tiedotteessa.

Villa Mairean vapaamuotoista uima-allasta voidaan pitää nykyaikaisen skeittauksen alkupisteenä. Helsingin kaupungin suunnitelmissa on tuoda tämä maailmanlaajuista katu- ja kaupunkikulttuuria muovannut suomalaisen arkkitehtuurin tulos Töölönlahdelle, keskelle Helsinkiä.

Alvar Aallon 1930-luvulla Villa Maireaan suunnittelema vapaamuotoinen uima-allas oli aikanaan merkittävä tekijä skeittauksen synnyn suhteen.

Yhdysvaltalainen maisema-arkkitehti Thomas Church vieraili Aaltojen luona Suomessa ja tarinan mukaan siitä inspiroituneena vei idean vapaamuotoisesta altaasta Kaliforniaan.

Churchin suunnittelema Donnell Garden (1948) ja sen jälkeen rakennetut lukuisat vapaamuotoiset uima-altaat loivat pohjan modernille skeittikulttuurille 1970-luvulla, kun skeittarit ottivat kuivuuden tyhjentämät altaat käyttöönsä. Näin suomalainen arkkitehtuuri vaikutti yllättävällä tavalla globaalin skeittikulttuurin kehitykseen.

The Pool -hankkeen tarkoituksena on tuoda helsinkiläisille lisää harrastusmahdollisuuksia ydinkeskustaan, mutta samalla myös luoda kansainvälisiä matkailijoita houkutteleva kohde, tiedotteessa kerrotaan.

Hanke sai alkunsa Suomen kansainvälisesti tunnetuimman ammattiskeittaaja Arto Saaren ideasta. Kaupunki on suhtautunut ideaan myönteisesti ja yhteistyössä poolille löydettiin sijainti Töölönlahden puistosta. The Pool on osa Töölönlahden puistosuunnitelmaa, joka oli esillä kaupunkilaisille keväällä 2025 ja etenee seuraavaksi päätöksentekoon.

Arto Saari, 44, on kansainvälisesti tunnetuin suomalainen ammattiskeittaaja. Yhdysvalloissa pitkään asunut Saari vierailee lokakuun alussa Helsingissä Suomifornia-lautailuelokuvafestivaalin tiimoilta.Aino Haili / MTV

Saari kertoo MTV Uutisille Suomifornia-festivaalin yhteydessä idean alkaneen kypsyä, kun hän sai taannoin käsiinsä Villa Mairean piirustukset. Syntyi ajatus siitä, että alkuperäistä uima-allasta mukaileva skeittipooli olisi hienoa rakennuttaa jonnekin.

– Sitten päästiin Helsingin kaupungin kanssa juttusille, ja ideasta tykättiin tosi kovasti.

Tällä hetkellä poolia suunnitellaan Saaren mukaan Töölönlahden rannalle. Suunnitelmat Töölönlahden puiston suhteen olisi määrä viimeistellä kuluvan syksyn aikana, ja rakentamisen pitäisi näillä näkymin alkaa ensi vuoden puolella.

Saarta itseään Aallon muotoiluideologia on kiehtonut sekä inspiroinut valtavasti. Se, että suomalaismuotoilulla on ollut näin merkittävä rooli skeittauksen syntymiseen lajina, tuntuu myös Saaresta yhä käsittämättömältä. Ensimmäiset skeittikuvat ovat peräisin jopa 1960-luvulta, ja niissä skeitataan nimenomaan Aallon kättenjälkeä mukailevissa tyhjissä uima-altaissa Kaliforniassa.

– Se, että tuo idea on voinut syntyä Suomessa, ja siitä tuli niin iso juttu Jenkeissä, ja miten paljon se on vaikuttanut skeittaamiseen silloin alkuaikoina – ja miten suuri juttu se on myös nyt skeittaamisessa. Pooliskeittaaminen itsessään ja sen alakulttuuri on valtava. Se on jännittävä tarina ja hieno juttu.

Saari muistuttaa, että Alvar Aalto itse on todennäköisesti ollut täysin tietämätön aikanaan siitä, miten hänen muotoilunsa vaikutti uuden urheilulajin syntyyn.

– Se on täysin käsittämätöntä.