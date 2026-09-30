Ylen toimitusjohtajan mukaan Yle huolehtii STT:n mahdollisen alasajon jälkeenkin siitä, että suomalaisille on tarjolla riippumattomia uutisia.

Suomen Tietotoimisto STT ilmoitti tänään keskiviikkona valtavista muutosneuvotteluista, joiden myötä yhtiön toiminta nykymuodossaan saattaa päättyä ensi maaliskuussa.

Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten pitää uutista surullisena.

– Arvostamme STT:n merkitystä ja roolia osana suomalaista mediakenttää. Uutistoimisto on ollut myös meille tärkeä kumppani, Björkesten kommentoi MTV Uutisille sähköpostitse.

Yle omistaa STT:stä 1,7 prosenttia.

– Olemme siitä huolimatta olleet merkittävä asiakas ja ostaneet laajasti palveluita.

Björkestenin mukaan Yle on käynyt jo pidempään yhdessä muiden omistajien kanssa perusteellisia keskusteluja STT:n tulevaisuuden vaihtoehdoista.

– Keskustelut ovat olleet hyviä, mutta valitettavasti emme löytäneet sellaista kestävää ratkaisua, johon kaikki osapuolet olisivat voineet sitoutua.

Ei mennä asioiden edelle

Björkesten ei halua ottaa vielä kantaa siihen, miten Ylen toiminta muuttuu, jos STT lakkautetaan.

– Ei mennä asioiden edelle, vaan katsotaan ensin neuvotteluprosessin tulos. Meillä ovat kuitenkin aika tuoreessa muistissa vuodet 2007–2017, jolloin Yle ei ollut STT:n asiakas, eli tilanne ei olisi meille kokonaan uusi.

Riippumatta STT:n tulevaisuudesta Ylen tehtävä on Björkestenin mukaan pitää huoli siitä, että suomalaiset saavat luotettavat, nopeat ja riippumattomat uutiset niin kotimaasta kuin maailmalta.