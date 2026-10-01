Plastic Surgery Centerin klinikat ja lääkärit ovat vuosina 2026 ja 2025 olleet useita kertoja kanteluiden kohteina.

Nykyisellä Lupa- ja valvontavirastolla ja sen edeltäjillä on ollut Plastic Surgery Centerin klinikoihin ja lääkäreihin liittyviä erilaisia kantelu- ja valvonta-asioita yhteensä 55 kappaletta vuosina 2025–2026. Näistä 15 on yhä vireillä ja ratkaisematta.

MTV kertoi aiemmin, että lupa- ja valvontavirasto havaitsi kohuklinikalle 9. syyskuuta tekemässään yllätystarkastuksessa useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita muun muassa lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, potilasasiakirjahallinnassa, hygieniakäytännöissä ja infektion torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa.

Vain muutamaa päivää myöhemmin LVV tiedotti, että se on määrännyt Aleksanterinkadulla sijaitsevien klinikoiden terveydenhuollon palvelutoiminnan keskeytettäväksi.

Selvästi vakavin tapaus koskee Helsingin klinikalle tehtyä ennalta ilmoittamatonta valvontakäyntiä. Käynti tehtiin sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oras, 27, kuoli hänelle klinikalla tehdyn operaation jälkeen. MTV:n tietojen mukaan Oras meni klinikalla tajuttomaksi rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa.

Tapauksesta on käynnissä myös rikostutkinta, jonka kohteena ovat lääkäri tai lääkärit. Poliisi tutkii Oraksen tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena.

Helsingin klinikan toiminta keskeytettiin valvontaviranomaisten päätöksellä.Lehtikuva

Klinikoita ja niiden lääkäreitä koskevista ratkaistuista 40 tapauksesta 18 oli kanteluita. Ne ovat huomattavasti vähemmän dramaattisia kuin kohun ytimessä oleva tapaus.

Muutamissa tapauksissa valvontaviranomainen antoi yrityksen lääkäreille huomautuksia. Esimerkiksi eräässä tapauksessa kantelija oli ollut tyytymätön erikoislääkärin kirurgisesti tekemiin niin sanottujen hamsterinpussien ja kaksoisleuan poistamisiin.

Aluehallintovirasto totesi, ettei lääkäri ollut laatinut operaatiosta potilasasiakirjoja ja koska niitä ei ollut, se ei voinut arvioida hoidon asianmukaisuutta luotettavasti. Se päätyi huomauttamaan lääkäriä.

– Aluehallintovirasto on päätöksellään antanut plastiikkakirurgian erikoislääkäri (lääkärin nimi) huomautuksen hänen vastaisen toimintansa varalle siitä, että hänen tulee noudattaa velvollisuutta Iaatia potilasasiakirjat. Kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin aluehallintovirastossa

Potilasasiakirjojen puute, muokkaaminen tai vaikeus saada niitä on muutoinkin teema, joka toistuu useammissa kanteluissa.

Suurimmassa osassa kanteluista aluehallintovirasto kuitenkin katsoi, etteivät ne aiheuttaneet enempiä toimenpiteitä. Syyt liittyivät enimmäkseen itse kanteluprosessiin.

Kantelijat olivat esimerkiksi ilmoittaneet havaitsemistaan ongelmista niitä tarkemmin yksilöimättä, sama asia saattoi olla käsiteltävänä jo muualla, tai virastolla ei ollut toimivaltuuksia niihin asioihin, joita kantelija esitti. Tällaisiä asioita olivat esimerkiksi kantelijan vaatimat rahalliset korvaukset.

Joissain tapauksissa kantelija oli jättänyt vastaamatta viraston lisäselvityspyyntöihin tai kannellut samasta asiakokonaisuudesta usemman kerran. Näin oli esimerkiksi tapauksessa, jossa kantelija kertoi menettäneensä rahaa, koska Plastic Surgery Centerin tekemät korjaukset eivät olleet asianmukaisia ja koska hoitovirhettä olisi tietoisesti peitelty.

Yhdessä tänä vuonna viraston pöydällä käyneessä tapauksessa se jätti ryhtymättä toimenpiteisiin siksi, ettei kantelija halunnut nimensä tulevan klinikan tietoon. Kantelun kohteella on oikeus saada selvitystä antaessaan asiaan liittyvät asiakirjat nähtäväksi, jolloin myös kantelija käy ilmi.

Jotkut tapauksista taas olivat viraston silmissä vanhentuneita, sillä se ei tutki yli kaksi vuotta vanhoista asioista tehtyjä kanteluita muuten kuin erityisestä syystä.

Kanteluiden joukossa on myös muutamia tapauksia, joissa klinikan perustaja ja Olivia Oraksen tapauksen keskiössä oleva kohulääkäri on tehnyt kanteluita muista lääkäreistä. Näiden suhteen viranomainen on todennut, että mikäli potilas tai potilaat ovat tyytymättömiä

saamaansa hoitoon ja palveluun, potilaat voivat tehdä omat kantelunsa.