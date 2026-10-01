Erling Haaland haastaa norjalaisen lentoyhtiö Norwegianin oikeuteen, VG kertoo.

Norjan jalkapallotähti Erling Haaland haastaa Norwegianin oikeuteen markkinointilain rikkomisesta.

VG:lle sähköpostitse vastanneen asianajaja Thomas Hagenin mukaan Norwegian olisi lainvastaisesti hyödyntänyt Haalandia henkilökuvaa lentolippujensa markkinoinnissa kesän MM-kilpailujen aikana.

Norjan maalitykki Haaland villitsi faneja myös vahvasti menneissä MM-kisoissa. Norwegian hyppäsi huumaan ja leikitteli sosiaalisen median julkaisussaan muun muassa Haalandin hiustyylillä. Lentoyhtiö on sittemmin poistanut julkaisuja.

Norwegianin tiedottaja Eivind Hammer Myhre vahvisti yhtiön vastaanottaneen oikeuskanteen. Hänen mukaansa lentoyhtiö ei ymmärrä sen perusteita.

– Me, kuten lähes koko Norja, osallistuimme kesällä maajoukkueen kannustamiseen muutamilla spontaaneilla, sosiaalisen median trendeihin pohjautuneilla julkaisuilla, Myhre kertoi.

Hän ilmaisi toivovansa järkevää vuoropuhelua, "jotta voimme jatkossakin kannustaa yhteisiä urheilusankareitamme".

Oikeuskäsittely on määrä järjestää Oslon käräjäoikeudessa 9. lokakuuta.

Bergenin yliopiston professori, markkinointi- ja immateriaalioikeuden asiantuntija Tore Lunden uskoo, että Haaland voi olla vahvoilla kanteessa. Hän nosti esille tapauksen, jossa Tromsø 2018 -yhtiö oli käyttänyt lumilautailija Andy Finchin kuvaa ilman lupaa. Tromsø 2018 määrättiin maksamaan korvauksia.