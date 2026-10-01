Sami Pajari taipui Sardinian avauspätkällä hienoisesti MM-sarjaa johtavalle Elfyn Evansille.
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Sardinian MM-ralli 1.–4.10.
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MM-rallikausi päättyy tällä viikolla kaasuteltavaan Sardinian osakilpailuun. Maailmanmestaruuteen on mahdollisuudet vielä kolmella kuljettajalla: Toyotan Elfyn Evansilla, Sami Pajarilla ja Oliver Solbergilla.
Solberg oli torstaina päätöskisan avauksessa vauhdikkaimmassa iskussa ja voitti 2,21 kilometrin mittaisen yleisöerikoiskokeen. Toiseksi ajoi Toyotan Sébastien Ogier 0,8 sekuntia hitaampana.
Kolmas ja neljäs sija menivät järjestyksessä Evansille (+1,1) ja Pajarille (+1,5).
– Tämä on vasta ensimakua tälle jännittävälle viikonlopulle. Meidän täytyy tietenkin antaa aivan kaikkemme, Pajari sanaili.
Suomalainen kuvaili liukuneensa avauspätkällä "siellä täällä". Hän povasi, että huomisesta eteenpäin luvassa on melkoista menoa.
Evans johtaa MM-sarjaa 17 pisteen erolla Pajariin. Solberg on Evansia 21 pinnaa jäljessä.