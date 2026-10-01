Eduskunta piti päivällä tiedotustilaisuuden kansanedustajien turvallisuustilanteesta. Nyt on kyselytunnin aika.
MTV Uutiset seuraa suorana, kun eduskunta kokoontuu istuntosaliin kyselytunnille kello 16 alkaen.
Kiinnostavaksi kyselytunnin tekee se, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) ja varapuhemies Paula Risikko (kok.) kertoivat päivällä, vain muutama tunti sitten, että useiden kansanedustajien koteihin olisi tunkeuduttu.
Asia on tällä hetkellä viranomaisten tutkinnan alla. Kansanedustajia on ohjeistettu asian tiimoilta yhteisesti.
Kyselytunnilla kysymyksiä voi esittää kuka tahansa kansanedustajista. Ministerit pyrkivät vastamaan kysymyksiin parhaansa mukaan.
Katso suoraa lähetystä tilaisuudesta kello 16 alkaen.