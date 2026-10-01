50-vuotiaan Christa Pike jäi henkiin teloitusyrityksestä huolimatta. Asiantuntija avaa Viiden jälkeen -ohjelmassa mahdollista syytä.

Yhdysvaltain Tennesseessä tapahtui torstain vastaisena yönä poikkeuksellinen ja paljon huomiota herättänyt teloitusyritys, kun murhasta tuomittu 50-vuotias Christa Pike jäi henkiin kahden tappavaksi tarkoitetun lääkeannoksen jälkeen.

Pikesta oli määrä tulla ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen yli 200 vuoteen.

Hänelle annettiin kaksi annosta pentobarbitaalia, jota käytetään osavaltiossa myrkkyruisketeloituksissa. Teloitus ei kuitenkaan johtanut kuolemaan, vaan Pike siirrettiin sairaalahoitoon.

Amnestyn Suomen osaston asiantuntijan Mariko Saton mukaan on mahdollista, että Pike yritetään myöhemmin teloittaa uudelleen.

Saton mukaan teloituksen epäonnistumisen syytä ei vielä tiedetä.

Yhtenä mahdollisuutena on pidetty sitä, että lääkeainetta olisi päätynyt suonen sijaan ympäröiviin kudoksiin. Näin arvioi myös aikaisemmin anestesiologian ja tehohoidon professori Klaus Olkkola Lääkärilehdessä.