Koirien käyttö koe-eläiminä puhuttaa, ja eläinkokeiden määrää halutaan vähentää. Joskus kokeita kuitenkin yhä tarvitaan.

Eläinoikeusjärjestö Oikeutta eläimille julkaisi dronekuvaa Orionin Pharman Turun laboratoriosta, jossa käytetään koiria tutkimuksessa.

Oikeutta eläimille kertoo halunneensa koe-eläimistä otetuin videoin tuoda esiin sen, että koiria käytetään edelleen Suomessa eläinkokeissa. Tavoitteena on ollut myös vauhdittaa siirtymää vaihtoehtoisiin tutkimusmentelmiin.

Orionin mukaan eläinkokeet ovat tietyissä lääkekehityksen vaiheissa yhä välttämättömiä ja tiukasti säänneltyjä. Huomenta Suomessa järjestö ja lääkeyhtiö ottivat yhteen siitä, miten ja millä aikataululla eläinkokeista voidaan luopua.

Orion: Uudet lääkeaineet vaativat eläinkokeita

Orionin ulkoisen tieteen ja yhteistyön johtaja Antti Haapalinnan mukaan yritys oli yllättynyt dronella kuvatusta materiaalista, mutta pitää yhtiön toimintaa läpinäkyvänä.

– Tällä hetkellä tiettyjen uusien lääkeaihioiden kanssa ei voi edetä potilastutkimuksiin ennen tiettyjä, tarkoin säädeltyjä tutkimuseläinvaiheita, kertoo Haapalinna.

Haapalinnan mukaan eläinkokeita on vähennetty vuosikymmenten aikana esimerkiksi tietokonemallien sekä solu- ja kudosviljelmien avulla, ja eläimiä käytetään vasta, kun muuta keinoa ei ole. Viranomaisvaatimuksista hän nosti esiin, että turvallisuustutkimuksia edellytetään vähintään kahdella eläinlajilla, joista toinen ei saa olla jyrsijä.

– Tällä hetkellä uusia lääkeaineita ei tulisi eteen, koska tähän vaiheeseen ei ole vielä korvaavia menetelmiä, sanoo Haapalinna.