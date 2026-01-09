Ampuminen tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE ampui yhdysvaltalaisnaisen kuoliaaksi Minneapolisissa.

Yhdysvalloissa liittovaltion viranomaiset ovat ampuneet kahta ihmistä Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa Portlandissa. Kaupungin poliisi kertoo asiasta lausunnossaan.

– Poliisit saapuivat paikalle ja löysivät miehen ja naisen, joilla oli ilmeisiä ampumahaavoja. Poliisit laittoivat kiristyssiteen ja kutsuivat paikalle ensihoitajia, lausunnossa sanottiin.

Ampumisessa haavoittunut kaksikko on viety poliisin mukaan sairaalahoitoon. Heidän tarkempi tilansa ei ole lausunnon mukaan tiedossa.

Viranomaiset korostivat erikseen, että Portlandin poliisin edustajia ei ole ollut osallisena ampumisessa. Sen sijaan poliisi on todennut, että ampumiseen liittyy liittovaltion agentteja.

Poliisi kertoo saaneensa hälytyksen paikallista aikaa torstaina iltapäivällä.

Liittovaltion poliisin FBI:n Portlandin toimisto ehti julkaista viestipalvelu X:ssä päivityksen, jossa FBI kertoi tutkivansa ampumista, johon liittyy Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviranomaisen (CBP) edustajia.

FBI näyttää kuitenkin sittemmin poistaneen kyseisen päivityksen.

Alkuperäisestä päivityksestä ovat uutisoineet muun muassa uutiskanava CNN ja uutistoimisto AP.

Ministeriö: Ampumisessa rajaviranomaisia

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön edustaja Tricia McLaughlin sanoi myöhemmin, että ampumisessa oli osallisena rajavartioston edustajia.

McLaughlinin mukaan viranomaiset olivat pysäyttämässä autoa, jonka kuljettaja ja matkustaja osallistuivat Tren de Aragua -huumekartellin toimintaan. Ajoneuvon matkustaja oli McLaughlinin mukaan lisäksi osallisena hiljattain Portlandissa tehdyssä ampumisessa ja oli maassa laittomasti.

McLaughlinin mukaan ajoneuvon kuljettaja oli yrittänyt ajaa rajaviranomaisten päältä, jolloin yksi näistä oli ampunut laukauksia puolustukseksi.

McLaughlin sanoo, että kuljettaja oli tämän jälkeen ajanut pois paikalta.

McLaughlin ei antanut tarkempia tietoja väitetystä aiemmasta ampumisesta, eikä esittänyt todisteita päivityksessään esittämille väitteille.

Uutistoimisto AP kertoo erikseen, ettei ministeriön näkemykselle tapahtumista tai McLaughlinin väitteille mahdollisista jengikytköksistä ole tarjolla riippumatonta vahvistusta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on toistuvasti käyttänyt Tren de Aragua -huumekartellia ja siirtolaisten väitettyjä kytköksiä kartelliin perustellessaan monia maahanmuuttotoimistaan.

"Portland ei vastaa väkivaltaan väkivallalla"

Portlandin pormestari, demokraatti Keith Wilson kuvaili kaupungissaan tehtyä ampumista torstaina syvästi huolestuttavaksi.

– Emme voi katsoa sivusta, kun perustuslaillinen suoja rapautuu ja verenvuodatus lisääntyy, Wilson sanoi lausunnossa.

Hän korosti, ettei Portland ole aseistettujen liittovaltion agenttien harjoituskenttä. Hän kehotti maahanmuuttopoliisia (ICE) lopettamaan kaiken toimintansa Portlandissa, kunnes täysi tutkinta ampumisesta on saatu päätökseen.

Wilsonin mukaan liittovaltion militarisoivat toimet heikentävät yhteisöpohjaista yleistä turvallisuutta ja ovat ristiriidassa Portlandin alueen arvojen kanssa.

– Hyödynnän kaikkia käytettävissä olevia oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä välineitä asukkaidemme kansalais- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi, hän lisäsi.

Wilson kehotti kaupunkilaisia edustamaan yhteisiä arvoja ja toimimaan rauhallisesti ja määrätietoisesti tänä vaikeana aikana.

– Portland ei vastaa väkivaltaan väkivallalla. Vastaamme selkeästi, yhtenäisesti ja sitoutuen oikeudenmukaisuuteen, hän jatkoi.

Mittavia mielenosoituksia

Ampuminen tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE ampui yhdysvaltalaisnaisen kuoliaaksi Minneapolisin kaupungissa.

Minneapolisin ampuminen on tuomittu laajasti ja sen jälkimainingeissa on järjestetty mittavia ICE:n sekä Trumpin ja hänen hallintonsa vastaisia mielenosoituksia.

Yhdysvaltain hallinto on väittänyt, että naisen ampunut ICE:n edustaja olisi puolustanut itseään. Tilanteesta kuvattu videomateriaali on kuitenkin asettanut hallinnon väitteet kyseenalaisiksi.

Paikalliset viranomaiset ovat vuorostaan sanoneet, ettei autoonsa ammuttu nainen ollut ICE:n toiminnan kohde, vaan hänen oli katsottu vain tukkineen liikenteen.

Minnesotan osavaltion kuvernööri Tim Walz on kertonut varoittaneensa jo viikkojen ajan, että Trumpin hallinnon ICE-operaatiot uhkaavat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta.

Walz vaati torstaina omassa lehdistötilaisuudessaan, että osavaltion olisi oltava mukana tapauksen tutkinnassa. Paikalliset viranomaiset kertoivat aiemmin, että liittovaltion poliisi FBI oli ottanut tapauksen tutkinnan itselleen.

Presidentti Trump on lähettänyt liittovaltion viranomaisia useisiin suurkaupunkeihin toimeenpanemaan hänen siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa. Uutistoimisto AFP:n mukaan kertoo Minneapolisissa on yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan jopa kaksituhatta ICE:n edustajaa.