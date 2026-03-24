Presidentti Trump sanoo Iranin tekevän sopimuksen.

Hormuzinsalmen avaaminen voi hyvinkin nyt olla Yhdysvaltojen ja Israelin päätavoite Iranin sodassa, arvioivat amerikkalaiset ja israelilaiset viranomaiset Yhdysvaltalaislehti Washington Postille (WP).

Sen sijaan WP:lle puhuneet turvallisuuslähteet eivät usko, että Yhdysvaltojen ja Israelin on mahdollista saavuttaa Iranissa vallanvaihtoa tai varmistaa, ettei Iran pysty rakentamaan itselleen ydinasetta.

Iran on sulkenut Hormuzinsalmen lähes kaikelta liikenteeltä, mikä on nostanut merkittävästi raakaöljyn hintaa.

Ennen sodan alkua öljyn hinta oli alle 70 dollaria barrelilta, kun tiistai-iltana hinta oli yli sata dollaria.

– Hormuzinsalmen avaaminen on sikäli surkuhupaisa sotatavoite, että se oli auki ennen kuin Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät, kommentoi Lähi-idän tutkija Timo R. Stewart viestipalvelu X:ssä.

Tiistaina yhdysvaltalaismediat kertoivat Pentagonin lähettävän Lähi-itään noin kolme tuhatta jalkaväkisotilasta, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää maaoperaatiossa.

Minkäänlaisesta maahyökkäyksestä ei ole amerikkalaislähteiden mukaan tehty päätöstä, mutta Hormuzinsalmen auki pitäminen voi vaatia salmen läheisten rannikko- ja saarialueiden valtaamista.