Centcomin mukaan iskut olivat vastaus joulukuussa Syyriassa tapahtuneeseen hyökkäykseen.
Yhdysvallat sanoo tehneensä laajamittaisia iskuja useita Isisin kohteita vastaan Syyriassa. Asiasta kertoo USA:n Lähi-idän-joukkojen komentokeskus eli Centcom.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi lauantaina tehdyt iskut Syyriaan. Komentokeskuksen lausunnossa lauantaina ei kerrota, kuoliko kukaan lauantaina tehdyissä iskuissa.
Centcomin mukaan iskut olivat vastaus joulukuussa Syyriassa tapahtuneeseen hyökkäykseen, jossa kuoli kolme yhdysvaltalaista. Centcomin mukaan joulukuussa Isisin aseistautunut taistelija surmasi kaksi yhdysvaltalaista sotilasta ja yhden siviilitulkin.
Reutersin mukaan Syyriassa on edelleen noin 1 000 Yhdysvaltain sotilasta.
Yhdysvallat ja Jordania tekivät joulukuussa saman operaation osana iskuna kymmeniin Isis-järjestön kohteisiin.