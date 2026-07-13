Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormuzinsalmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista.
Yhdysvallat aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella tiistai-iltana, ilmoittaa Yhdysvaltain asevoimat. Suomen aikaa Iranin satamien sulku alkaa iltayhdeltätoista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormuzinsalmen läpi.
Trump sanoi myös, että muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo periä 20 prosenttia kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta.