Sota Irania vastaan ei ole ohi, ennen kuin rikastettu uraani on viety pois maasta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.
Pääministeri sanoi CBS-kanavan haastattelussa niin ikään, että Iranissa on edelleen uraanin rikastuslaitoksia, jotka on hajotettava.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi tänään julkaistussa haastattelussa, että Yhdysvalloilta veisi vain kaksi viikkoa tuhota kaikki haluamansa jäljellä olevat kohteet Iranissa. Trumpin mukaan Iran on jo sotilaallisesti lyöty.
Iranin valtiollinen media kertoi aikaisemmin tänään, että Iran on lähettänyt Pakistanin kautta vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen Lähi-idän sodan lopettamiseksi.