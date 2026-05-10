Euroviisujen avajaisia vietettiin sunnuntaina.
Euroviisujen avajaisseremonioita vietettiin tänään Itävalan Wienissä. Avajaisten turkoosille matolle ja median eteen astelivat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
Lampeniuksella oli yllään uniikki korsetti-iltapuku, jossa oli pitkä laahus. Asu on rubiininpunaista shangtunsilkkiä ja se on atelieeompelija Anna Perezin käsialaa.
Parkkosen puku oli mustaa kid mohair -villaa ja paita mustaa silkkipuuvillaa. Asun on räätälöinyt vaatturimestari Sonja Raassina.
Molempien juhla-asut on suunnitellut muotisuunnittelija Teemu Muurimäki.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen olivat pukeutuneet Teemu Muurimäen suunnittelemiin asuihin.AFP / Lehtikuva