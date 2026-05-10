Newsweek: Yhdysvalloissa herännyt hinku muuttaa Suomeen

Teknologialalla työskentelevä Jeff muutti Oregonista Helsinkiin vuonna 2021. Hänen mielestään Yhdysvallat alkoi tuntua koko ajan vähemmän sellaiselta paikalta, jossa hän olisi halunnut elää perheensä kanssa.

Jeffin mukaan Suomi ei ole suurimman osan mielestä ehkä ”onnellisin” sanan varsinaisessa merkityksessä.

Jeffin mukaan suomalaisilla on hyvin kohtuulliset odotukset elämää kohtaan, ja suomalainen yhteiskunta tarjoaa kaikille erinomaiset perustason elinolosuhteet.

Hän toteaa, että Suomessa puuttuu eräänlainen taustamelu, joka häiritsee tai synnyttää ahdistusta.

– Suomessa on hyvin vähän syitä, joiden vuoksi rauha häviää. Ihmiset ovat hiljaisia ja kohteliaita. Se on erittäin turvallinen ja luottamuksellinen yhteiskunta, Jeff kehuu.