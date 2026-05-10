Suomi näyttää houkuttelevalta vaihtoehdolta ihmisille, jotka harkitsevat muuttoa pois Yhdysvalloista.
Yhdysvalloissa tyytymättömyys maan talouteen on lisääntynyt.
Newsweek kertoo, että moni amerikkalainen pohtiikin nyt muuttoa pois Yhdysvalloista.
Lehti kertoo Brookings Instituutin raportista, jonka mukaan viime vuonna Yhdysvalloista muutti enemmän ihmisiä pois, kuin mitä sinne saapui.
– Jotkut selkänsä Yhdysvalloille kääntävistä kaipaavat iloa ja menestystä ”maailman onnellisimmasta maasta” – Suomesta, Newsweekin artikkelissa todetaan.
Lehti haastatteli kahta Yhdysvalloista Suomeen muuttanutta henkilöä.
"Suomi ei onnellisin, mutta tyytyväisin"
Teknologialalla työskentelevä Jeff muutti Oregonista Helsinkiin vuonna 2021. Hänen mielestään Yhdysvallat alkoi tuntua koko ajan vähemmän sellaiselta paikalta, jossa hän olisi halunnut elää perheensä kanssa.
Jeff kertoo, että hänen muuttopäätökseensä vaikutti muun muassa yhteiskunnallinen levottomuus Yhdysvalloissa.