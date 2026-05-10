Poliisilla oli tänään illansuussa takaa-ajotehtävä Oulussa.
Poliisi kertoo saaneensai hätäkeskukselta tehtävän holtittomasti ajavasta henkilöautosta tänään illansuussa Oulussa.
– Poliisipartio sai näköyhteyden henkilöautoon Kuusamontiellä ja lähti pysäyttämään tätä. Henkilöauton kuljettaja jatkoi pakoaa aiheuttaen useita vaaratilanteita muun muassa Pohjantiellä ja Oulun keskustassa, kertoo poliisi tiedotteessaan.
Silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyy, kuinka kaksi poliisiautoa on ottamassa kiinni kaahannutta autoilijaa.
Ajoneuvo saatiin pysäytettyä Oulun keskustan tuntumassa ja sen kuljettaja on poliisin hallussa.
Asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä rattijuopumuksena.