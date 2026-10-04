Venäjä tekee massiivisia pommituksia Kiovassa. Zelenskyi jakoi videon tuhoista.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jakanut viestipalvelu X:ssä ja Telegramissa videon, jossa näkyy Venäjän viime päivinä tekemiä iskuja eri puolille Ukrainaa.
Videolla näkyy myös sunnuntaiaamuna tapahtunut hurja isku Kiovan pohjoisosassa sijaitsevaan siltaan. Sillalla räjähtää samalla, kun sen läpi liikennöi siviiliautoilijoita.
– Näiden terroristien tärkeimpiin kohteisiin kuuluvat, kuten aina, tavalliset asuinrakennukset ja kriittinen infrastruktuuri. Kaikki se, mistä normaali arkielämä muodostuu, Zelenskyi kirjoittaa X:ssä.
Venäjä on uhannut kiihdyttävänsä iskuja Ukrainaan lähiaikoina. Se varoitti viikonloppuna, että diplomaattien pitää poistua Kiovasta, sillä tiedossa on voimakkaita iskuja Kiovaan.
Venäjän puolustusministeriö kertoi asiasta sen jälkeen, kun Zelenskyi kertoi tavoittelevansa tehokkaampia iskuja Venäjän öljyinfrastruktuuriin.
Kuva sunnuntailta. Merz ei piitannut Putinin käskystä poistua Kiovasta.IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ All Over Press
Ukraina saa Saksalta ison tukipaketin
Hyytävä yksityiskohta Venäjän iskuissa on se, että Zelenskyi isännöi parhaillaan Kiovassa Saksan liittokansleri Friedrich Merzin vierailua.
Sunnuntaina siltaan kohdistuneen iskun kerrotaan tapahtuneen samoihin aikoihin, kun Merz saapui junalla Kiovaan.
Venäjän iskuista huolimatta liittokansleri vieraili Zelenskyin kanssa alueilla, joita Venäjä on viime aikoina iskuillaan vaurioittanut.
– Herra Putin, lopeta tämä järjetön sota, Merz latasi median läsnäollessa.
Saksa ilmoitti Merzin vierailun yhteydessä, että Ukraina saa uuden yli 1,3 miljardin euron tukipaketin, joka antaa sille energiatukea sekä apua droonien torjumiseen, kertoo Kyiv Independent.