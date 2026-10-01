Tärkeä silta Kiovassa kärsi Venäjän iskusta.
Ainakin kaksi Venäjän lennokkia on osunut Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa tärkeään siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko viestipalvelu Telegramissa.
Klitshkon mukaan metroliikenne ja kaikki julkinen liikenne sillalla on keskeytetty.
Lisäksi Venäjä on tänään tehnyt iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuriin, mikä on aiheuttanut sähkökatkoja useilla alueilla. Venäjän drooni on pudonnut Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ydintutkimuslaitoksen alueelle.
Laitoksen ydinreaktori ei ole vaurioitunut, kertoo Ukrainan ydinturvaviranomainen.