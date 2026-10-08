Salon Vilpas hävisi koripallon Mestarien liigassa lohkovaiheen avausottelunsa vieraskentällä kreikkalaiselle AEK BC Ateenalle lukemin 93–95 keskiviikkoiltana.
Suomalaisjoukkue johti ottelua lopussa kolmesti: 89–85, 91–90 ja 93–90. Viimeisessä johtoasemassa pelikellossa oli enää 20 sekuntia. Kotijoukkue pääsi kuitenkin tasoihin Frank Bartleyn kolmosella. Voiton tuoneet pisteet upotti Salon epäonnistuneen heittoyrityksen jälkeen Thomas Heurtel.
Hallitsevan Suomen mestarin tehokkain oli Leland Walker 28 pisteellä, kahdella levypallolla ja seitsemällä syötöllä.
Vilpas jatkaa Mestarien liigan lohkovaihetta lokakuun 20. päivä vierasottelulla unkarilaista Szombathelya vastaan. Marraskuun 3. päivä se isännöi Turun Kupittaalla Antwerp Giantsia.
Suomalaisjoukkueista Mestarien liigan lohkovaiheessa on pelannut aiemmin vain Joensuun Kataja kaudella 2016-2017.