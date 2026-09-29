Alueelle on julistettu hätätila.
Venäjällä tapahtui maanantaina suuri räjähdys Jaroslavlin alueella.
Ilotulitetehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kerrotaan kuolleen ainakin 14 ihmistä. Lisäksi useita ihmisiä on kateissa.
Räjähdyksestä uutisoi venäläinen oppositiomedia Moscow Times.
Räjähdys vaurioitti tiettävästi yhdeksää kerrostaloa. Perejaslavl-Zalesskin piirikuntaan on julistettu tapauksen vuoksi hätätila.
Piirikunta sijaitsee Venäjän pääkaupungista Moskovasta noin 150 kilometriä koiliseen..
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Venäläisviranomaisten mukaan räjähdyksen aiheutti tulipalo, jonka syystä ei ole varmuutta, mutta oikosulkua epäillään.
Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta vaarallisten tuotantolaitosten turvallisuusvaatimusten rikkomisesta.
Tehdas on ollut viranomaisten hampaissa. Kaksi vuotta sitten tehdyn ylimääräisen tarkastuksen yhteydessä annettiin varoitus sähkölaitteiden käyttöön ja huoltoon liittyen.
Tiedossa ei ole, että Ukrainan lisääntyneillä drooni-iskuilla syvälle Venäjälle olisi mitään tekemistä räjähdyksen kanssa.