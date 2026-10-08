Yhdysvaltain katsotuimpiin televisioverkkoihin kuuluva ABC kertoo jo muuttaneensa vaaliuutisointiaan välttääkseen Trumpin suututtamista. Kanava pelkää menettävänsä lähetyslupansa.

Yhdysvaltalainen ABC-televisiokanava joutuu harkitsemaan tarkasti poliittista uutisointiaan presidentti Donald Trumpin hallinnon painostuksen vuoksi, kertoo Politico.

ABC:n asianajaja Beth Wilkinson kertoi tiistaina liittovaltion tuomioistuimessa, että kanavan ohjelmissa on jo alettu varoa presidentin suututtamista marraskuun välivaalien alla.

Varovaisuus näkyy muun muassa päätöksissä siitä, esitetäänkö presidentin puheita ja millaisia poliittisia vieraita keskusteluohjelmiin kutsutaan.

– Istumme pää giljotiinissa. Tarkkailemme kaikkea, mitä teemme, Wilkinson kuvaili tilannetta oikeudessa.

ABC on yksi Yhdysvaltain suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista televisioverkoista. Se kuuluu perinteisiin suuriin valtakunnallisiin tv-verkkoihin yhdessä NBC:n ja CBS:n kanssa. ABC:n omistaa Disney-konserni.

ABC haastoi viranomaisen oikeuteen

Kiistan taustalla on Yhdysvaltain viestintäviranomaisen FCC puheenjohtajan päätös ottaa ABC:n kahdeksan televisioaseman lähetysluvat tarkasteluun vuosia etuajassa.