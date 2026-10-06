Venäläislähteiden mukaan Ukraina lähetti yön aikana yli 650 droonia kohti Moskovaa.
Sotaa seuraavien Telegram-kanavien mukaan Ukraina teki viime yönä laajamittaisen drooni-iskun Moskovan alueelle.
Myös Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kirjoitti Telegramissa, että vähintään 650 droonia lensi yön aikana kohti Moskovaa.
Sobjaninin mukaan Venäjän ilmapuolustus ampui niistä alas 105.
Venäläisen valtiollisen median mukaan kyseessä oli Moskovan alueen suurin droonihyökkäys kahteen vuoteen, kertoo ukrainalaislehti The Kyiv Independent.
Venäjän ilmailuviranomainen Rosaviatsija ilmoitti varhain aamuyöllä rajoituksista Moskovan Vnukovon ja Domodedovon lentokenttien toimintaan kertoo ukrainalaislehti Ukrainska Pravda.
Myöhemmin vastaavia rajoituksia otettiin lehden mukaan käyttöön myös Sheremetjevon ja Zhukovskin lentoasemilla.
Telegram-kanavat raportoivat iskusta öljylaitokseen
Sotaa seuraavien Telegram-kanavien mukaan Ukraina olisi iskenyt myös Volodarskin öljyntuotantolaitokseen Konstantinovon kylän lähellä Moskovan alueella.
Telegramissa varhain aamulla julkaistuilla videoilla väitetään näkyvän liekkejä ja savua laitoksen alueella. Konstantinovo sijaitsee noin 40 kilometriä Moskovasta kaakkoon.
Riippumattoman venäläisen Astra-telegramkanavan mukaan Volodarskin laitos on Moskovan alueen suurin öljyvarasto.
Laitoksessa käsitellään Astran mukaan vuosittain noin kolme miljoonaa tonnia öljytuotteita. Sieltä kulkee putkistoja useille Moskovan alueen suurille lentoasemille.
Tietoja iskuista ei toistaiseksi ole voitu riippumattomasti vahvistaa.