XL5 teki paluun ja hurjan muodonmuutoksen – "Me fanitetaan, vaikka he lukisivat puhelinluetteloa!"

Perhe tukee ja hoitaa kodin

Kun poikabändin pojat kasvavat aikuisiksi, tulee mukana perhe ja lapset. Nyt lapset ovat sen verran isoja, että myötähäpeää ei tarvitse pelätä. Puolisot tukevat ja ottavat vastuuta kodista, kun bändi keikkailee. Tiia (Jaken puoliso) ja Johanna (Peten puoliso) ovat iloisia comebackistä, vaikka se hommia ja kiirettä tietääkin.



– No kyllä se on niin, että arki pyörii varmaan meidän puolisoiden ympärillä ja me autetaan nyt vähän enemmän kaikessa. Kyllä tässä aika paljon saa olla tukena ja pyörittää sitä kotia, kertovat Tiia ja Johanna.