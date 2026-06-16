Suomalaisten nostalgian kaipuu on suuri, se on todistettu jälleen kerran. 90-luvun poikabändi XL5 teki nimittäin paluun 30 vuoden tauon jälkeen. Uskolliset fanit olivat jälleen eturivissä odottamassa.
Kaunis peto -hitti nosti XL-vitosen huikeaan suosioon 30 vuotta sitten. Aika oli Suomessakin kypsä tanssivalle ja vatsalihaksia esittelevälle poikabändille – Backstreet Boysin ja Take thatin jalanjäljissä.
– Pohjanmaalla kun oltiin keikalla, niin poliisiauto ajoi edessä ja 9 turvamiestä kulki vieressä. Se tuntui aika epätodelliselta silloin, muistelee Jami.
Paluuta keikkalavoille kypsyteltiin monta vuotta, mutta nyt tuntui siltä, että aika on sopiva. – Me ollaan ihan tosissaan, mutta kuitenkin pilke silmäkulmassa. Fiilis on mahtava, kertoo Mica Ikonen MTV:lle. Kuva: Tanja HuutonenMTV
Comebackistä päätettiin puolitoista vuotta sitten ja nyt edessä on parikymmentä keikkaa isoilla festareilla. Normitöiden täytyy joustaa. Yksi pojista on yrittäjä, istuu kaivinkoneen kyydissä ja hoitaa golf-nurmikkoa, toinen taas myy sohvia Finnsoffalla, kolmas on Suomen postilaitoksessa töissä.
Solisti Mica Ikonen on porukasta tunnetuin ja tehnyt ammatikseen musiikkia. Hän osallistui viime vuonna Tähdet Tähdet -kisaankin.
Helsinki City Festivalissa oli bändin ensimmäinen paluukeikka, edessä on ainakin 17 festaria.
30 vuotta sitten XL5 esiintyi ilman paitaa. Päällä saattoi olla iso toppatakki, mutta alla ei mitään. Vatsalihaksia piti tytöille esitellä. Nyt paidat pidetään päällä.