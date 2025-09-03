Vahingossa päälle jäänyt mikki tallensi Putinin ja Xin kummallisen keskustelun

Venäjän ja Kiinan presidentit juttelivat kummia sotilasparaatissa Pekingissä.

Epähuomiossa päälle jäänyt mikrofoni tallensi erikoislaatuisen keskustelun Venäjän presidentin Vladimir Putinin Kiinan vierailulla.

Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping kävelivät Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa sotilasparaatissa Pekingissä, kun heidän keskustelunsa tallentui vahingossa valtiollisen CCTV:n livelähetykseen.

Lähetys jaettiin myös muille medioille, kuten AP:lle ja Reutersille.

Vladimir Putin ja Xi Jinping ja Kim Jong-un Pekingissä. Vasemmalla tulkki.AFP / Lehtikuva

Kun Putin ja Xi lähestyivät Tiananmenin katsomoa, Putinin tulkki kuului sanovan kiinaksi:

– Bioteknologia kehittyy jatkuvasti, tulkki sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Ihmisen elimiä voidaan siirtää jatkuvasti. Mitä pidempään elät, sitä nuoremmaksi tulet – ja (voit) jopa saavuttaa kuolemattomuuden, tulkki tulkkasi.

Xi vastasi kiinaksi.

– Jotkut ennustavat, että tämän vuosisadan aikana ihmiset voivat elää jopa 150-vuotiaiksi.

Kim Jong-un hymyili ja katsoi Putinin ja Xin suuntaan. Ei ole kuitenkaan selvää, käännettiinkö keskustelu myös hänelle.

Putin ei kuulu puhuvan venäjää CCTV:n tallenteessa.

Kiinan radio- ja televisiohallinnon mukaan lähetys keräsi 1,9 miljardia katselukertaa verkossa ja yli 400 miljoonaa televisiossa.

Putin vahvisti puheet kuolemattomuudesta

Putin vahvisti myöhemmin, että hän ja Xi keskustelivat aiheesta.

– Luulen, että kun menimme paraatiin, puheenjohtaja [Xi] puhui siitä, Putin sanoi toimittajille Pekingissä.

– Modernit terveyden parantamisen keinot, lääketieteelliset menetelmät, jopa kirurgiset elinten korvaamiseen liittyvät toimet, antavat ihmiskunnalle toivoa siitä, että aktiivinen elämä voi jatkua eri tavalla kuin nykyään.

Kiinan ulkoministeriö ja CCTV eivät heti vastanneet Reutersin kommenttipyyntöihin.

Xi ja Putin allekirjoittivat yli 20 sopimusta

Putin saapui Kiinaan sunnuntaina osallistuakseen huippukokoukseen, johon oli kutsuttu yli 20 ei-länsimaista johtajaa, mukaan lukien Intian pääministeri Narendra Modi.

Putin ja Xi allekirjoittivat yli 20 sopimusta, jotka käsittelivät muun muassa energiaa ja tekoälyä. Lisäksi he sopivat uuden suuren kaasuputken rakentamisesta.

Pekingissä järjestetty massiivinen sotilasparaati marssitti tänään keskiviikkona esiin kattavan valikoiman Kiinan uusinta aseteknistä osaamista.

Kiina juhlisti sotilasparaatilla toisen maailmansodan päättymisen ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää.