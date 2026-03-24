Iran epäilee Trumpin puheita.

Iran pelkää neuvotteluiden olevan Yhdysvaltojen ja Israelin ansa, sanovat iranilaiset ja arabialaiset lähteet yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille.

Iran epäilee, että kasvotusten käytävät keskustelut voivat päättyä Yhdysvaltojen ja Israelin yritykseen tappaa Iranin parlamentin puhemies Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Yhdysvallat on Politico-lehden mukaan arvioinut Ghalibafin olevan henkilö, jonka kanssa voitaisiin neuvotella ja ehkä jatkossa tehdä enemmänkin yhteistyötä.

Iranin pelko on sikäli ymmärrettävä, että Yhdysvallat ja Israel aloittivat sekä nyt käynnissä olevan sodan että viime kesäkuun 12 päivän sodan neuvotteluiden aikana.

Erityisesti Israel on kohdistanut iskujaan Iranin poliittista ja sotilaallista johtoa vastaan. Sodan ensi-iskuissa kuoli muun muassa Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei.

Iran vaikuttaa WSJ:n lähteiden mukaan olevan muutoinkin varsin skeptinen Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin neuvotteluhalujen aitouden suhteen.

Iranilaiset arvioivat, että Trump saattaa ainoastaan pyrkiä laskemaan öljyn hintaa.

Kun tuo tavoite on saavutettu, jatkuvat iskut jälleen, lähteet uskovat.

