Ruotsalainen seiväshyppyihme Armand Duplantis joutui jättämään kisan kesken Lontoon Timanttiliigassa lauantaina.
Duplantis ylitti kisassa vielä 595, minkä jälkeen häntä hoidettiin kentällä. ME-miehen vasen reisi oli teipattuna kylmäpakkauksen kera.
– Nämä eivät ole mitään miellyttäviä kuvia, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä totesi.
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Duplantis laittoi lopulta kisaseipäät pakettiin, eikä enää hypännyt. Hän kuitenkin pystyi kävelemään stadionilla.
– Kiva nähdä, että "Mondo" tuolla omin töppösineen kävelee. Mitä ilmeisimmin ei ole kyse mistään sellaisesta, joka vaatisi useamman viikon taukoa, Evilä analysoi viitaten myös 10. elokuuta alkaviin EM-kisoihin.
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Miesten seiväskisan voitti yhdysvaltalainen Sam Kendricks. Hänkin ylitti 595, mutta paremmalla rekordilla kuin toiseksi tullut Duplantis.