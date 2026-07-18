Ruotsalainen seiväshyppyihme Armand Duplantis joutui jättämään kisan kesken Lontoon Timanttiliigassa lauantaina.

Duplantis ylitti kisassa vielä 595, minkä jälkeen häntä hoidettiin kentällä. ME-miehen vasen reisi oli teipattuna kylmäpakkauksen kera.

– Nämä eivät ole mitään miellyttäviä kuvia, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä totesi.

Duplantis laittoi lopulta kisaseipäät pakettiin, eikä enää hypännyt. Hän kuitenkin pystyi kävelemään stadionilla.

– Kiva nähdä, että "Mondo" tuolla omin töppösineen kävelee. Mitä ilmeisimmin ei ole kyse mistään sellaisesta, joka vaatisi useamman viikon taukoa, Evilä analysoi viitaten myös 10. elokuuta alkaviin EM-kisoihin.

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Miesten seiväskisan voitti yhdysvaltalainen Sam Kendricks. Hänkin ylitti 595, mutta paremmalla rekordilla kuin toiseksi tullut Duplantis.