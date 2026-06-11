Tänä vuonna useissa Euroopan maissa on koettu todella korkeita toukokuun lämpötiloja.
Yli 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä helteiden vuoksi Euroopassa vuodesta 2022 lähtien, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo.
Tänä vuonna useissa Euroopan maissa on koettu mittaushistorian korkeimpia toukokuun lämpötiloja.
Kovat helteet vaikuttavat erityisesti hyvin iäkkäisiin ja hyvin nuoriin sekä esimerkiksi sydän- ja munuaissairauksista kärsiviin ihmisiin. Kuumuus aiheuttaa nestehukkaa ja lämpöhalvauksia ja pahentaa monia olemassa olevia sairauksia.
WHO kehottaa viranomaisia ottamaan käyttöön tehokkaita hellevaroitusjärjestelmiä ja parantamaan viestintää riskiryhmille.