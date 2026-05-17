Suomea Euroviisuissa edustanut Pete Parkkonen on palannut Suomeen. Linda Lampenius palasi puolestaan Wienistä suoraan kotiinsa Ruotsiin.

Media oli vastaanottamassa Parkkosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla myöhään illalla. Parkkonen tervehti fanejaan ja otti heidän kanssaan selfietä ennen astumista median eteen.

Parkkoselta kysyttiin, miksi Lampenius päätti suunnata suoraan Ruotsiin eikä Suomeen. Parkkosen mukaan ajatuksena oli, että jos voitto tulee, niin suuntana on sama maa.

– Mutta nyt tietysti Lindallakin on kova koti-ikävä. Tässä vaiheessa päätettiin, että mennään suoraan kotiin perheidemme luokse.

Parkkonen kertoo, että hänen perheensä ja ystävänsä ovat kannustaneet häntä paljon. Hänen mukaan heti esityksen jälkeen voitto oli mielessä.

–Kyllä me naurettiin Lindan kanssa ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu tämä jo monesti, ja itsemme. Ja olemme päässeet laulamaan ja soittamaan livenä ties kuinka monelle katsojalle. Oli voitto silti mielessä.