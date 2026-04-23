Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alku Oulussa on järjestäjien mukaan täyttänyt kaikki odotukset.
Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun matkailijaluvut ovat selkeässä kasvussa ja järjestäjien mukaan kaikki tapahtumat ovat tehneet kävijäennätyksiä. Vuosien työ alkaa siis tuottaa hedelmää.
Oulun kaupunginjohtaja Ari Ala-Tossavalla on aihetta hymyyn. Kaupunki on saanut hyvää nostetta, mainetta ja matkustajia jo Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen alkumetreillä. Kesä kohde odotukset vain nousevat.– Monessa kansainvälisessä matkailulehdessä on Oulu valittu top teniin, hehkuttaa Ala-Tossava MTV:lle.mtv
Yhdeksän vuotta sitten Oulu päätti hakea Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä, kuusi vuotta sitten saatiin tieto, että se saatiin ja nyt on h-hetkeä takana nelisen kuukautta.
Jo avajaiset lumisateisessa Oulussa ennustivat hyvää. Presidentti Alexander Stubb kehui oululaisia ja sanoi, että "vain Oulussa saa jengiä torille näin paljon tässä säässä!"
– Tämä alku on ylittänyt kyllä kaikki odotukset. Me lähdettiin uudenvuodenaatosta liikenteeseen ja silloin miljoona suomalaista näki meidän shown täältä Oulusta. Sitten heti perään tehtiin tämä avajaisfestivaalit, missä oli 250 000 käyntiä.
Kaikki näyttelyt rikkovat kävijäennätyksiä, ihmiset ovat kaduilla ja hymyilevät, kuvailee Samu Forsblom, joka on ohjelmajohtajana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeessa.
Jotain omaperäistä täällä on
Oulun kävelykaduilla ohjelmajohtajan kuvailu käy toteen. Kaupunki ei olekaan vai high techia ja Nokiaa.