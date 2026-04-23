Polleana kuin Toripolliisi: Oulussa ylitettiin kaikki odotukset 1:54 Kulttuuripääkaupunki Oulu on kasvattanut selvästi matkailijoidensa määriä. Julkaistu 23.04.2026 06:47 Tanja Huutonen tanja.huutonen@mtv.fi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alku Oulussa on järjestäjien mukaan täyttänyt kaikki odotukset. Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun matkailijaluvut ovat selkeässä kasvussa ja järjestäjien mukaan kaikki tapahtumat ovat tehneet kävijäennätyksiä. Vuosien työ alkaa siis tuottaa hedelmää. Oulun kaupunginjohtaja Ari Ala-Tossavalla on aihetta hymyyn. Kaupunki on saanut hyvää nostetta, mainetta ja matkustajia jo Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen alkumetreillä. Kesä kohde odotukset vain nousevat.– Monessa kansainvälisessä matkailulehdessä on Oulu valittu top teniin, hehkuttaa Ala-Tossava MTV:lle.mtv Yhdeksän vuotta sitten Oulu päätti hakea Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä, kuusi vuotta sitten saatiin tieto, että se saatiin ja nyt on h-hetkeä takana nelisen kuukautta. Jo avajaiset lumisateisessa Oulussa ennustivat hyvää. Presidentti Alexander Stubb kehui oululaisia ja sanoi, että "vain Oulussa saa jengiä torille näin paljon tässä säässä!" – Tämä alku on ylittänyt kyllä kaikki odotukset. Me lähdettiin uudenvuodenaatosta liikenteeseen ja silloin miljoona suomalaista näki meidän shown täältä Oulusta. Sitten heti perään tehtiin tämä avajaisfestivaalit, missä oli 250 000 käyntiä. Kaikki näyttelyt rikkovat kävijäennätyksiä, ihmiset ovat kaduilla ja hymyilevät, kuvailee Samu Forsblom, joka on ohjelmajohtajana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeessa. Jotain omaperäistä täällä on Oulun kävelykaduilla ohjelmajohtajan kuvailu käy toteen. Kaupunki ei olekaan vai high techia ja Nokiaa.

– Kyllä Oulu on kulttuurikaupunki. Onhan täällä jotakin omaperäistä tässä kaupungissa, sanoo Kari Laitinen

Mika ja Minna Ulanderit puolestaan ovat huomanneet, että turistien määrä on kaduilla selvästi lisääntynyt.

– Tosi kiva juttu, että saadaan meidän ihanaa kotikaupunkia tunnetuksi.

– Kyllä mää nään täällä katukuvassa enemmän ihmisiä kun normaalisti tähän aikaan vuodesta. Että toivottavasti saadaan Ouluun tämmöstä hyvää pöhinää ja meininkiä, sanoo puolestaan Matias Ojaja.

– Etelässäkin aika moni on sanonut, että Oulussa on semmosta ja semmosta, ja että olisi kiva käydä, kertoo Hanne Kallela.

Polleana kuin Oulun Toripolliisi

Oulussa todellakin tapahtuu tänä vuonna. Erilaisia tempauksia ja tapahtumia on eri laskelmien mukaan 4000 -5000. Viime viikonloppuna noin 9000 katsojaa kokoontui Ouluhalliin katsomaan Bernstein Mass -suurteosta. Fotografiska Tallinn-Oulu2026 puolestaan tavoittelee 40 000 kävijää. Matkailijoiden määrä on kasvanut.

– Itse asiassa tämä alkuvuosi antaa hyviä enteitä, eli meillä kansainvälisten matkailijoiden määrä on noussut tammi-helmikuussa yli 40 prosenttia. Eli lupaukset ovat isot ja koska Oulu on perinteisesti kesämatkailukohde, niin meidän odotukset ensi kesällä on kyllä todellakin korkealla, kertoo kaupunginjphtaja Ari Ala-Tossava MTV:lle.

Euroopan puhtain ilma

Ohjelmajohtaja Samu Forsblom odottaa jo marraskuun tapahtumaa, jossa high tech ja taide kohtaavat. Kyseessä on astrikuvaaja JiiPee Metsävainion teos, johon yhdistetään Lauri Porran säveltämään musiikkia.mtv

Oulua markkinoidaan ajatuksella "rohkeasti reunalla". Se on yksi kulttuurikaupungin iskulauseista.



– No ehdottomasti. Meidän perusajatus tässä on ollut, että Euroopassa ja maailmassa tapahtuu paljon kiinnostavia asioita, tarinoita muuallakin kuin pääkaupunkiseuduilla, hehkuttaa Samu Forsblom.

Forsblom nostaa esimerkiksi puhtaan ilman ja pohjoisen kasvavan merkityksen siinä, miksi Oulun seutu ja muutenkin Suomen pohjoisempi puolisko on kiinnostava jokaisena neljänä vuodenaikana.

Top ten -matkailukohde

Ensi kesänä teemana on pohjoisen ruoka ja luvassa on ainakin kattaus kilometrin mittaisessa ruokapöydässä keskellä Oulua. Pöytäliinaa jo ommellaan.Oulu

Kaupunki satsasi omalta osaltaan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 20 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtaja uskoo ja toivoo, että se kannatti, vaikka talouspuolen pohdintojen aika on vasta juhlavuoden jälkeen.

– Mutta jos me mietitään tätä näkyvyyttä, mitä Oulu on tämän johdosta saanut, niin sehän on todella merkittävä. Meidät on tänä vuonna ja viime vuonna listattu varsin monen kansainvälisen matkailijalehden ja matkailulehden niin sanottuun top ten -vierailukohteeksi. Oulun tunnettuus on tässä kyllä noussut huomattavasti, kertoo Ala-Tossava.

Turistien ja näkyvyyden lisäksi Oulu toivoo tietysti, että matkailu tuo kaupungille kasvua. Tämä näkyy jo konkreettisesti kun esimerkiksi torinrannan vuosia kestänyt hotelliprojekti saadaan valmiiksi.

Siisti paikka, mahtavia juttuja

Kulttuurivuoden ohjelmaa ole tehty vain vuodeksi.



– Perintö ja mitä tämän jälkeen, niin sehän on se koko pihvi. Eli mehän ollaan tässä tehty ja rakennettu tulevaisuutta.

Ala-Tossavan mukaan perintö voi tarkoittaa tosi monenlaisia asioita, uutta osaamista, uutta verkostoja.

– Meille syntyy myös aika paljon neliöitä kulttuurille tämän vuoden aikana, kuten Aalto Siilo ja uusi museo. On hotellinvestointeja, on ravintolalaivoja torille. Luulen, että se kaikista isoin juttu on kuitenkin kaupunkilaisten, kuntalaisten ja asukkaiden usko siihen, että tämä on tosi siisti paikka, täällä tapahtuu mahtavia juttuja.