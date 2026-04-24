Suomen muotoilun supertähti Timo Sarpanevan syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna sata vuotta.
Yksi suomalaisen muotoilun merkkinimistä on Timo Sarpaneva.
Suomen lasimuseossa Riihimäellä juhlistetaan Sarpanevan syntymän 100-vuotisjuhlaa.
Sarpaneva muistetaan vaikuttavista lasiteoksistaan sekä lasitaiteen ja -tekniikan kehittäjänä.
MTV vieraili näyttelyssä ennen virallisia avajaisia.
Museojohtaja Hanna Mamia-Walther kertoo, että Sarpanevan teokset piirtävät kuvaa suomalaisuudesta.
– Muotokielessä on jotain sellaista, joka puhuttelee meitä edelleen, Mamia-Walther sanoo.
Timo Sarpanevan poika Polo Sarpaneva kertoo, että näyttelyssä on panostettu myös taiteelliseen kerrontaan. Esillä olevat työt ovat viidenkymmenen vuoden ajanjaksolta.
Sarpaneva muistetaan myös lintu-teemoistaan, joita on näyttelyssä esillä eri vuosikymmeniltä.
–Tämä lintuteema oli Timolla aina jollain tavalla mukana eri vuosikymmenillä, poika kertoo.
KUPLA – Lasiin vangittu, Timo Sarpaneva 100 vuotta -näyttely avautuu 25. huhtikuuta ja jatkuu aina vuoden loppuun.