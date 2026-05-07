Lucia-perinne uudistuu tänä vuonna.

Folkhälsan-järjestö kertoo valitsevansa Suomen Lucia-neidon tänä vuonna uudella tavalla – ilman yleisöäänestystä.

– Olemme jo pidemmän aikaa harkinneet äänestyksestä luopumista, sillä nykyinen malli luo epätasa-arvoiset lähtökohdat ehdokkaille. Viime vuosina olemme myös havainneet yhä enemmän ehdokkaisiin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä, kertoo Stina Heikkilä, Folkhälsans förbundin HR- ja kehityspäällikkö, Folkhälsanin verkkosivuilla.

Heikkilä kertoo Folkhälsanin haluavan organisaationa varmistaa, että vapaaehtoiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi tehtävissään. Lucia on yksi järjestön näkyvimmistä vapaaehtoistoimista.

Yleisöäänestyksen sijaan Lucian valitsee Lucia-komitea. Komiteaan kuuluu 11 henkilöä, joiden joukossa on muun muasa edustajia Folkhälsanin neljästä maakuntayhdistyksestä, aiempia kruunaajia ja yksi entinen Lucia.

– Lucia-perinne tuo valoa ja kauneutta pimeään aikaan, mutta viime vuosina kampanjaa ja Suomen Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös. Nyt muutamme valintaprosessia, mutta muuten perinne säilyy ennallaan, Heikkilä sanoo.