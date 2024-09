Kurjia sääilmiöitä nähdään 2060-luvulle asti – pian vaarassa on pohjoisen luonto: "Eivät pysty enää siirtymään pohjoisemmaksi"

Suomen neljä vuodenaikaa on ollut yksi rikkaan luonnon ja eläinkunnan edellyttäjä. Mitä tapahtuu, kun ilmastonmuutoksen seuraukset alkavat saavuttaa meitä?

"Pitää varautua siihen, että eliöyhteisö muuttuu"

– Esimerkiksi marunatuoksukki on yksi Euroopan sadan pahimman vieraslajin joukossa. Se on erittäin voimakas allergiakasvi, joka ei normaalisyksyinä pysty siementä tuottamaan. Nyt voisin kuvitella, että tämä pidempi kasvukausi mahdollistaa sen.

– Ei niinkään vieraslajeja, vaan ylipäätään eteläisiä lajeja on tänne tulossa. Esimerkiksi tulipäähippiäinen ja jalohaikara pesiytyy nykyään täällä joka vuosi, vaikka olivat muutama vuosi sitten vielä harvinaisia.

Nisäkkäistä Lindén nostaa esiin kultasakaalin, josta on tehty myös havaintoja Suomessa. Hän mainitsee lajilla olevan elinvoimainen kanta Baltiassa, joten oletettavaa on, että laji yleistyy myös meidän luonnossamme. Etenkin petoeläinten kannan kasvaessa herää kysymys muiden lajien kohtalosta.

"Työntyminen" uhkaa erityisesti pohjoisen lajeja

– Tunturiluonto on yksi huolenaihe. Siellä on paljon kasvilajeja, jotka eivät siedä näitä lämpötiloja. Ne ovat siellä sen takia, että ne kasvavat mieluiten kylmässä. Pohjoisessa on paljon lajeja, jotka eivät pysty enää siirtymään pohjoisemmaksi, kun siellä tulee vastaan Jäämeri. Tämän myötä tulee myös lajikatoa, hän sanoo.