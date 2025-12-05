Juuri nyt Avaa

Paljastui, että yleinen ja terveyteen liittyvä sosiaalinen tuki pidensi elinaikaa. Ne ikääntyneet, jotka saivat sosiaalista tukea, elivät keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin ilman tukea jääneet.

Itä-Suomen yliopistossa tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalinen tuki on tärkeä tekijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä myöhemmässä elämänvaiheessa.

– Havaitsimme, että kuolleisuusriski oli suurempi ikääntyneillä, jotka saivat yleistä ja terveyteen liittyvää tukea vain sukulaisilta. Vastoin odotuksia vaille yleistä ja terveyteen liittyvää tukea jääneillä alle 70-vuotiailla kuolleisuusriski oli suurempi kuin yli 70-vuotiailla, väitöskirjatutkija Catherine Kayonga kuvailee tiedotteessa.

Tutkimustuloksissa korostui ystävien, naapureiden ja muiden tuttavien merkitys ikääntyneiden elinajan pidentämisessä. Aiempi tutkimus on korostanut perheenjäsenten keskeistä roolia ikääntyneiden tukemisessa.

Tutkimus osoitti myös että riittävä sosiaainen tuki on tärkeää myös niille ikääntyneille, joiden hoivatarve on lisääntynyt ja saavat säännöllistä kotihoitoa.

– Havaitsimme, että sosiaalisella tuella oli yhteys parempaan elämänlaatuun, kun taas vähäisempi sosiaalinen tuki liittyi heikompaan elämänlaatuun. Myös mielen hyvinvoinnin edistäminen, kuten masennuksen lieventäminen ja toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa, kohensi ikääntyneiden elämänlaatua, Kayonga toteaa

