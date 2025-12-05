Sosiaalisella tuella on tutkimusten mukaan yhteys jopa elinikään.
Itä-Suomen yliopistossa tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalinen tuki on tärkeä tekijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä myöhemmässä elämänvaiheessa.
Tutkimusten perusteella riittävällä sosiaalisella tuella on yhteys pitkäikäisyyteen sekä kotihoitoa saavien ikääntyneiden elämänlaatuun.
Tutkimusaineisto sisälsi 21 vuoden seurantatiedot Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE) -tutkimukseen osallistuneilta.
Jopa kaksi vuotta lisää elinaikaa
Paljastui, että yleinen ja terveyteen liittyvä sosiaalinen tuki pidensi elinaikaa. Ne ikääntyneet, jotka saivat sosiaalista tukea, elivät keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin ilman tukea jääneet.