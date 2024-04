"Ennustaa kuoleman riskiä" – tiedätkö, mikä on biologinen ikäsi?

Biologisen iän käsite vilahtelee esimerkiksi tutkimuksissa . Yksinkertaistettuna sillä viitataan kehon ja elinten ikään kronologisen kalenteri-iän sijaan. Biologinen ikä todella on olemassa – se ei siis ole "huuhaata" tai sepitettä – mutta se, mitä biologisella iällä tarkasti tarkoitetaan, on vaikeampi kysymys.

Harvan 50-vuotiaan biologinen ikä on 20

Kun otsikoissa siis mainostetaan "olen 50-vuotias, mutta biologisesti parikymppinen", on kenties syytä suhtautua kriittisesti. Harvan 50-vuotiaan biologinen ikä on 20.

Muista virhemarginaali: "Yksilötasolla se on aina hankalampi asia"

Suurimmalla osalla ihmisistä biologinen ikä on hyvin lähellä omaa kronologista ikään. Heittoa on vain noin 2–3 vuotta suuntaan tai toiseen.

– Lopuista suurin piirtein 50 prosenttia on selkeästi vanhempia ja 50 prosenttia selkeästi nuorempia. Kymmenen vuotta on sellainen tutkimuksissammekin yleensä havaittu vaihteluväli, vaikka toki on ihmisiä, jotka voivat olla biologisesti 25 vuotta nuorempia tai vanhempia, mutta heitä on hyvin vähän. Suurimmalla osalla se on noin plus-miinus viisi tai kymmenen vuotta.