Vääränkokoisilla kengillä voi aiheuttaa monenlaista hallaa omille jaloille.

Jopa kolmannes suomalaisista kokee uusien kenkien ostamisen vaikeaksi. Yleensä ongelmat liittyvät omaan jalkaan sopivimman mallin ja koon löytämiseen.

– Usein ostetaan liian pienet tai kapeat kengät, kertoo Sokoksen naisten muodin ryhmäpäällikkö Mari Viri.

Hankinnan suhteen vaikeimpina kenkämalleina pidetään tennareita, kävelykenkiä, lenkkitossuja, korkokenkiä, avokkaita ja nilkkureita.

Tämä käy ilmi Sokoksen suomalaisten kenkien hankintaa, käyttöä ja niiden hoitoa kartoittavasta kesän 2025 kyselytutkimuksesta. Vastaajien kokonaismäärä oli 1 170.

– Aika moni on sanonut, että on käyttänyt vääränkokoisia kenkiä, Viri kertoo.

Kyselyssä 56 prosenttia vastanneista tunnustikin käyttäneensä joskus liian pieniä kenkiä.

Yleisimpiä jalkineiden aiheuttamia ongelmia ovat rakot ja hiertymät, kovettumat, känsät sekä kivulias vaivaisenluu tai vasaravarpaat.

Kikkakolmonen kenkäostoksille

Virillä on helppo niksi kenkäostoksille. Sen avulla voi varmistaa, että jalkaan sovitettu kenkä on oikeankokoinen.

– Hyvä nyrkkisääntö on se, että sovituksessa kengänkärkeen jää peukalonleveyden verran väljyyttä, Viri vinkkaa.

Kenkä ei myöskään saa puristaa. Viri suositteleekin kiinnittämään huomiota kengän leveyteen.

Kenkäkaupoissa on eri merkkisiä kenkiä, joissa on eri lestien leveyksiä ja jopa puolikkaita kokoja, jotka helpottavat sopivan kengän löytämistä.

Sama pätee myös saappaisiin, joiden kohdalla on tärkeää kiinnittää myös huomiota varteen, joka ei saa puristaa. Varsista löytyy eri varrenleveyksiä.

Saappaan varren leveys on yleensä merkitty saappaan tuotetietoihin, vinkkaa Sokoksen naisten kenkien hankintapäällikkö Sanna Söderlund.

Kivijalkakauppa vai verkkokauppa?

Suomalaiset ostavat vain harvoin jalkineita puhtaasti heräteostoksena. Samalla myös verkkokaupasta jalkineiden tilaaminen on yleistynyt.

Virheostoksen todennäköisyys kuitenkin kasvaa, kun kenkää ei pysty ennen ostotilannetta sovittamaan ja kokeilemaan. 70 prosenttia kyselyyn vastanneista kuluttajista haluaakin edelleen ostaa jalkineensa kivijalkakaupasta.

– Verkon myynti kasvaa, mutta onhan kivijalkaliike yhä ylivoimaisesti suositumpi. Sovitus on todella tärkeää monelle, Viri arvioi.

Verkossa vaihtoehtoja on kuitenkin rajattomasti enemmän kuin kivijalkaliikkeessä. Alle viidesosa onkin valmis ottamaan riskejä ja suosii puhtaasti verkkokauppaa kenkäostoissa.

Katso myös: Näin suojaat nahka- ja tekstiilikengät

9:04 Tekstiilien- ja nahanhuollon asiantuntija Maria Manninen kertoo, kuinka usein ja millä aineilla erilaiset kengät kannattaa suojata.

Osittainen lähde: Katse kenkiin -kyselytutkimuksen yhteenveto