Yhdysvallat ja Iran yrittävät päästä sopuun, mutta tällä hetkellä neuvottelut ovat hauraassa vaiheessa, sanoo ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

Yhdysvallat ja Iran ovat neuvotelleet sunnuntaina Sveitsissä mahdollisen tulevan rauhan ehdoista.

Neuvottelut jatkuvat edelleen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kertoo Huomenta Suomessa, että neuvottelut ovat vielä hauraassa vaiheessa.

Yhdysvaltojen tavoite on, ettei Iran saa ydinasetta.

– Nyt Hormuzinsalmesta on kuitenkin tullut eräänlainen ydinase. Sen avulla voidaan helposti painostaa, Vanhanen sanoo.

Lähi-idässä on Vanhasen mukaan kolme kriisiä: Hormuzinsalmi, ydinaseohjelma ja Libanonin rintama.

– Tämä on vaikeasti hallittava kokonaisuus, joka muistuttaa korttitaloa. Israelissa on tulossa syksyllä vaalit, ja [Benjamin] Netanjahulla on pelissä oma poliittinen perintö, Vanhanen sanoo.

– Moni saattaa kysyä sodan päätteeksi, että miksi siihen lähdettiin, jos siihen ei saatu mitään prosessia mukaan, joka ehkäisi jollain tavalla Iranin verkostojen, eli Hizbollahin kaltaisten toimijoiden, kykyä uhata Israelia jatkossa, hän pohtii.

Vanhasen mukaan Iran voi myös sanoa lopettavansa neuvottelut heti, jos Libanonin rintama ei ratkea.

Niin ikään Israel voi rikkoa tulitaukoa, jos se ei ole tyytyväinen ratkaisuun.

– Ei ole [Donald] Trumpin käsissä, miten Libanonin tilanne lähtee etenemään, Vanhanen tiivistää.

Jutun alussa olevalla videolla Henri Vanhanen analysoi Ukrainan tilannetta.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

11:11 Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat rauhasta, mutta Lähi-idän tilanne on kuin korttitalo.