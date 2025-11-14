Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa mukana olleen Tuulan elämässä puhaltaa uudet tuulet. Hän odottaa esikoistaan syntyväksi toukokuussa 2026.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannelta kaudelta tuttu Tuula kertoo Instagramissa, että hän odottaa esikoistaan. Julkaisen mukaan lapsi syntyy loppukeväästä.
– Jotain kaunista on alkanut, Tuula kirjoittaa ultraäänikuvan yhteyteen.
Hän merkannut kuvaan myös puolisonsa.
Tuula kertoi vuoden 2023 joulukuussa Instagramissa, että hän oli sairastunut kilpirauhasen syöpään.