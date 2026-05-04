Kansanedustaja Anna Kontula haluaa selvittää sisäministeriön virkamiehen toiminnan lainmukaisuuden.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) kertoo tehneensä kantelun sisäministeriön virkamiehestä oikeuskanslerille.

Kontulan mukaan kantelu liittyy virkamiehen väitteisiin äärivasemmistosta ja anarkisteista.

– Sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyssä hallintovaliokunnassa virkamies väitti äärivasemmistoa ja anarkisteja merkittäväksi turvallisuusuhaksi rinnastaen ne äärioikeiston ja radikaali-islamistien kanssa.

Kontulan mukaan virkamies ei ole kyennyt perustelemaan kantaansa. Hänen mielestään virkamiehen näkemys ei vastaa muiden turvallisuusviranomaisten näkemyksiä.

– Valiokunnalle toimitettujen selvitysten perusteella ei ole näyttöä siitä, että vasemmistolainen tai anarkistinen terrorismi olisi Suomessa relevantti uhka tai verrattavissa jihadistiseen tai äärioikeistolaiseen väkivaltaan vuonna 2026, Kontula kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Kontulan mukaan virkavastuulla toimiva asiantuntija ei voi esittää joistakin poliittisista ryhmistä leimaavia ja perustelemattomia väitteitä.

– Väkivaltaisen toiminnan teoreettinen mahdollisuus on eri asia kuin virkavastuulla tehty riskiarvio, jonka tulee perustua päteviin lähteisiin.

