Tulli lomauttaa toistaiseksi noin sata työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan.
Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla.
Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina eikä näkymää niiden avautumiselle ole.
Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä.