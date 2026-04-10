Ruotsalaisen tankkerivarustamo Stena Bulkin toimitusjohtaja Erik Hånell on varovaisen toiveikas siitä, että alukset pääsisivät jatkamaan matkaansa ensi viikolla. Iranin esittämää Hormuzinsalmen läpikulkumaksua hän pitää epätodennäköisenä.

Sen jälkeen, kun Iranin ja Yhdysvaltain välinen aselepo solmittiin, vain kourallinen aluksia on päässyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi.



– Olemme tulkinneet tätä niin, että ne ovat aluksia, joilla on jotain tekemistä Iranin kanssa, kertoo Stena Bulkin toimitusjohtaja Erik Hånell MTV Uutisille.



– Heillä on lastia iranilaisessa satamassa tai jokin muu kytkös Iraniin.



Alukset ovat kulkeneet lähellä Irania eivätkä sen väylän kautta, mihin Stena Bulk on tottunut.



– Kulkureitit, joita olemme seuranneet ennen sotaa, olivat Omanin vesillä Hormuzinsalmessa.



– Jos niitä ei käytetä, tämä on navigointikysymys. Iranin aluevesille on levitetty myös miinoja, ja useita turvallisuuskysymyksiä on ratkaisematta.

Maksu Iranille epätodennäköinen

Yksi Iranin vaatimuksista neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on se, että Hormuzinsalmen läpikulusta olisi maksettava.

Irania koskevien kansainvälisten pakotteiden vuoksi tämä ei kuitenkaan onnistu.



– Nykyisessä tilanteessa emme voi maksaa. Ainakaan Iranille, sanoo Hånell.

Miehistö mahdollisesti vaihtoon

Stena Bulkin alukset kuljettavat raakaöljyä, jalostettuja öljytuotteita sekä kemikaaleja.



Jokaisessa Persianlahdella odottelevassa aluksessa on noin parinkymmenen hengen miehistö. Ne koostuvat eri kansallisuuksista. Joukossa ei ole suomalaisia.

– He ovat luonnollisesti suuressa paineessa ja stressissä tästä tilanteesta, kertoo Erik Hånell miehistön tuntemuksista.



Aluksissa pärjätään Hånellin mukaan ongelmitta 60–70 päivää. On kuitenkin mahdollista, että miehistön jäseniä vaihdetaan.