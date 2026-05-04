Ruotsin kuningas Kaarle Kustaan syntymäpäiviä juhlittiin Tukholmassa.
Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhli 80-vuotyispäiviään 30. huhtikuuta. Päivän aikana järjestettiin muun muassa kiitosjumalanpalvelus Tukholman kuninkaallisessa kirkossa.
Tilaisuudessa oli paikalla koko kuninkaallinen perhe ja huomion keskipisteeksi nousi prinssi Carl Philipin, sekä prinsessa Sofian nuorin lapsi prinsessa Ines. Reilun vuoden ikäinen pikkuprinsessa saapui juhlallisuuksiin isänsä sylissä ja itse tilaisuudessa prinsessan nähtiin leikkivän muun muassa isänsä kunniamerkeillä, sekä äitinsä juhlapäähineen lierillä.
Prinsessa Ines ihasteli kukkia isänsä sylissä.SPA | Swedish Press Agency