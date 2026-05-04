Konsta Kurikka pääsee ensimmäisenä suomalaisena irti Pohjois-Amerikan baseballin ammattilaissarjassa.
Konsta Kurikasta tulee ensimmäinen suomalaissyntyinen ja pesäpallotaustainen pelaaja, joka nähdään Pohjois-Amerikan baseballin ammattilaissarjassa, Suomen baseball-liitto kertoo tiedotteessaan.
Kurikka on yksi Ottawa Titansin syöttäjistä, kun kanadalaisjoukkue pelaa perjantaina Frontier-liigan avauksessa kotonaan Quebec Capitalesia vastaan.
25-vuotias mikkeliläissyntyinen pelaaja siirtyi huhtikuussa saksalaisseura Bonn Capitalsiin, josta hän jatkoi Kanadaan.
Frontier-liiga koostuu 15 pohjoisamerikkalaisesta joukkueesta. Se on yksi neljästä lajin mahtisarja Major League Baseballin (MLB) kumppaniliigasta. Frontier-liiga on tuottanut pelaajia MLB-organisaatioihin muita kumppaniliigoja enemmän.