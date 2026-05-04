Oikeista raaka-aineista ja oikealla tavalla tehty kesäkeitto on täydellinen sesonkiruoka! Tällä ohjeella valmistuu soppa, josta tykkäävät kesäkeiton vihaajatkin.

Kesäkeitto on klassikkoruoka, jonka moni saattaa muistaa ehkäpä koulun tai päiväkodin ruokalistoilta. Tämä perinteisesti kasviksia ja maitoa yhdistelevä soppa ei välttämättä herätä kaikissa positiivisia makumuistoja, mutta nyt on aika selättää kesäkeittotraumat!

Täydellinen kesäkeittoelämys

Huomenta Suomessa perehdyttiin maanantaina täydellisen kesäkeiton saloihin ruokatoimittaja- ja kirjailija Satu Koiviston opastuksella. Satu suosittelee tekemään kesäkeittoa erityisesti silloin, kun kaupoista ja toreilta saa jo tuoreita kotimaisia kasviksia.

– Se fiilis, kun menet torille ostamaan hyviä kasviksia ja teet niistä keittoa, niin se koko elämys on se juttu tässä kesäkeitossa.

Kesäkeittoon laitettavia kasviksia voi hieman vaihdella sen mukaan, mitä on saatavilla. Sadun kesäkeittoon kuuluu yleensä varhaisperunoita, naattiporkkanoita, retiisejä ja kukkakaalia lehtineen päivineen. Soppaan sopivat myös tuoreet kotimaiset herneet.

– Kannattaa leikata kaikki kasvikset valmiiksi, sillä tuoreet kasvikset kypsyvät todella nopeasti.