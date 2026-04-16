Viron sisäministerin mukaan Venäjän agenttien kiinniotot toimivat pelotteena ja ovat merkki toimivasta vastatiedustelusta.

Viron suojelupoliisi Kapo kertoi tällä viikolla julkaistussa vuosiraportissaan ottaneensa kiinni vuoden aikana kahdeksan Venäjän agenttia, mikä on ennätysmäärä.

Viron sisäministeri Igor Taro kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että tilanne on huolestuttava, mutta hyvä uutinen on se, että vastatiedustelu toimii. Kiinniotot toimivat myös pelotteena.

– On tärkeää, että puutumme asiaan ja teemme sen julkisesti. Näin kaikki tietävät, etteivät teot jää rankaisematta, Taro sanoo.

Taron mukaan on myös koomista, että samat henkilöt, jotka ajavat Putinin agendaa, eivät halua palata Venäjälle.

– Kun lähetämme heidät takaisin Venäjälle, he vastustelevat ja väittävät, että olemme pilanneet heidän elämänsä, Taro sanoo.

Värväyksiä rajalla ja somessa

Tiedustelu-upseerit eivät Kapon mukaan poistu Venäjältä, vaan värväävät ihmisiä etenkin sosiaalisessa mediassa tai Virosta Venäjälle tulleita rajanylityspaikoilla.

– Upseerit esittävät kysymyksiä matkan tarkoituksesta, Venäjällä asuvista sukulaisista ja majoituspaikasta. Näiden tietojen avulla henkilö voidaan myöhemmin helposti paikantaa, vuosiraportissa kerrotaan.

Yhteistyötä jatketaan Venäjällä tai sosiaalisen median viestisovellusten kautta.

Tuki Ukrainalle kiinnostaa

Venäjän tiedustelupalvelujen kiinnostuksen kohteena ovat etenkin laittomaan toimintaan kytkeytyneet henkilöt, kuten salakuljettajat. Myös rajanylittäjät, joilla on suoria tai epäsuoria yhteyksiä Viron viranomaisiin tai strategisesti tärkeisiin laitoksiin ja yrityksiin kiinnostavat.